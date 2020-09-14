العراق يتطلع لتصدير 700 ألف طن من الشعير

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الزراعة العراقية اليوم الاثنين إنها ستشرع في عملية لتصدير فائض الشعير بنهاية الأسبوع.

كانت الوزارة أبلغت رويترز في يوليو أنها ستطلب إذنا من مجلس الوزراء لتصدير فائضها البالغ حوالي 850 إلى 900 ألف طن.

Advertisements

وقال حميد النايف المتحدث باسم الوزارة اليوم إنه توجد موافقة على تصدير 700 ألف طن، موضحا أنه سيكون بوسع مصدرين عديدين من القطاع الخاص المنافسة على فرصة التصدير بنهاية الأسبوع الحالي.

هذه هي المرة الأولى التي يتطلع فيها العراق إلى تصدير شعيره.