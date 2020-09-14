شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تقدم مساعدات طبية للعراق بقيمة 400 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سفارة كوريا الجنوبية لدى العراق اليوم الإثنين، إن الحكومة الكورية الجنوبية تخطط للتبرع بأدوات تشخيص فيروس كورونا المستجد ومراكز فحص كورونا للمشاة من أجل مساعدة العراق في مكافحة فيروس كورونا.

وستقدم وزارة الخارجية الكورية ووكالة كوريا للتعاون الدولي(كويكا) 36,400 من أدوات تشخيص كورونا بقيمة 400 ألف دولار و3 مراكز لاختبار كورونا إلى العراق.

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وأعلن السفير الكوري لدى العراق "جانغ كيونغ-أوك" عن خطة الحكومة الكورية لتقديم أدوات الحجر الصحي أثناء اجتماعه مع وزير الصحة العراقي حسن محمد التميمي في يوم 3 سبتمبر.

وكانت وزارة الخارجية قد تبرعت لوزارة الصحة العراقية بأدوات التشخيص بقيمة 200 ألف دولار في شهر مايو و50 ألف كمامة في شهر يوليو.