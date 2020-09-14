شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان ترسل موادا إغاثية إلى السودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيرت سلطنة عُمان رحالات إغاثة جوية صباح اليوم الإثنين إلى جمهورية السودان لمساعدتها إثر الفيضانات التى تعرضت لها مؤخراً نتيجة الأمطار الغزيرة، وجاء ذلك بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان. وقد تم تسيير الرحلات الجوية بواسطة طائرات نقل عسكرية من سلاح الجو السلطانى العُمانى، والتى أقلعت تباعاً ابتداءً من صباح اليوم من قاعدة المصنعة الجوية بالسلطنة، وتحمل على متنها مختلف الاحتياجات الإنسانية الضرورية ومواد إغاثية متنوعة، وذلك بالتنسيق والتنظيم مع الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية. Advertisements يأتي تسيير هذه الرحلات فى إطار المساعدات والجهود الإنسانية التى تقدمها السلطنة للدول الشقيقة والصديقة فى الحالات الطارئة والاستثنائية. وكانت سلطنة عُمان قد عبرت فى وقت سابق عن تضامنها الكامل مع السودان لتجاوز محنتها، مُقدمة خالص التعازى والمواساة لحكومة وشعب السودان ولأسر الضحايا.

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