شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الكويتى يعلن إقلاع طائرة الإغاثة الثالثة إلى السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية، اليوم الاثنين، إقلاع طائرة الإغاثة الثالثة من قاعدة عبد الله المبارك الجوية إلى السودان، وتتضمن المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة اللازمة للمتضررين من السيول والفيضانات، وقال مدير إدارة الكوارث والطواريء في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج - في تصريح صحفي - إن الاستجابة لدعم أبناء الشعب السوداني، تأتي استمرارا لدعم الكويت، للحد من الآثار الكارثية للفيضانات على أهالي السودان، والتي طالت أكثر من نصف مليون شخص، وخلفت عددا من القتلى والجرحى.
وأضاف المعراج أن الكويت تبذل جهودا كبيرة لمساعدة السودان على تخطي تداعيات هذه الكارثة والعمل مع الشركاء هناك؛ للحد من تفاقم الآثار الصحية والبيئية على المناطق المتضررة.
وأعرب عن بالغ شكره للمتبرعين لحملة (أغيثوا السودان) عبر الموقع الإلكتروني للجمعية، موضحا أن الجمعية تنسق مع سفارة الكويت في السودان، والهلال الأحمر السوداني؛ للاطلاع على الاحتياجات الضرورية، لتوفيرها ومساعدة المتضررين بشكل عاجل.
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