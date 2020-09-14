شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ممول لمعسكرات داعش واعتقال آخر خلال عملية إنزال جوى للتحالف بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى، اليوم الاثنين، مقتل الممول الرئيسي لمعسكرات داعش فى الرطبة، وإلقاء القبض على قيادي مهم بالتنظيم بإنزال جوى لطيران التحالف الدولى والوحدة التكتيكية الأولى لجهاز مكافحة الإرهاب، وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أنه بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي مع الوحدة التكتيكية الأولى مِن أفراد جهاز مكافحة الإرهاب إنزالا، في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، الأمر الذي أسفر عن مقتل إرهابي يعد الممول الرئيسي لمعسكرات داعش في الرطبة، كما ألقى القبض على قيادي مهم مِن عصابات داعش الإرهابية، وعادت القوة إلى قواعدها.

وكانت قيادة عمليات أمن محافظة الأنبار بالعراق، أعلنت الأحد، انطلاق عملية عسكرية باسم (الفتح المبين) لمداهمة وتفتيش عدد من الأهداف المهمة على صعيد أمن المحافظة، وقال قائد العمليات بالحشد الشعبي قاسم مصلح - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن عملية الفتح المبين انطلقت بـ(8) محاور رئيسية، واشتركت فيها (5) ألوية من الحشد الشعبي (13 - 17 - 18 - 19 - 37)، إضافة للمديريات الساندة في هيئة الحشد الشعبي"، موضحا أن هدف العملية الأماكن التي يتواجد فيها عدد من الخلايا النشطة بحسب التقارير الاستخبارية والتي نفذت مجموعة من العمليات في الأيام السابقة بمحافظة الأنبار.