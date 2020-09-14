شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التيار الوطني الحر في لبنان يتهم جهات بدعم وتمويل الإرهاب فى بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرد رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، النائب جبران باسيل على حسابه عبر تويتر قائلاً: "مع ارتفاع الصليب، ارتفع أربعة جنود إلى مرتبة الاستشهاد في مواجهة مع إرهاب داعش".

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وأضاف: "مخاطر عودة الإرهاب تلوح مجدداً، هناك من يموّل ويسلّح ويغذّي!" سياسة التوسّع"تكون بالثقافة، بالانماء،بالتجارة، وليس بالارهاب! الشعب اللبناني لن يكون حاضناً وسيتصدى لها. لم ننس نهر البارد بعد! الرحمة للشهداء".

واستشهد أمس أربعة عسكريين من الجيش اللبناني خلال تنفيذهم مداهمة في البداوي أدت إلى مقتل الإرهابي خالد التلاوي.