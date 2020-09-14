شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون الخارجية السعودي يجري اتصالا هاتفيا بوزير خارجية البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.

في سياق متصل، قالت وكالة أنباء البحرين، إنه بتكليف من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والوفد المرافق إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل