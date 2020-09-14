شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تسجل 156 حالة وفاة و2619 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، اليوم الاثنين ، 14 سبتمبر، بأن إحصاءات فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة كالتالي: 156 وفاة، و2619 إصابة جديدة. وبذلك يكون إجمالي الوفيات 23313 وفاة. وإجمالي الإصابات 404648 شخصا. كما يرقد في المستشفى 3798 مريضا في حالة حرجة.

وأمس، قالت متحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي ، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد زاد 2089 ليصل إلى 402029 مع تسجيل 128 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأضافت المتحدثة سيما سادات لاري أن العدد الرسمي للوفيات وصل إلى 23157 في إيران، لتكون واحدة من أكثر الدول تضررا بالجائحة في الشرق الأوسط.

وكان قد توفى 6 أشخاص في إيران، بعد تلقيهم "حقن مغشوشة" ضد فيروس كورونا في محافظة طهران، وأفاد قائد الشرطة غربي المحافظة، بإلقاء القبض على متهمين باعوا 52 حقنة للضحايا بمبلغ 45 مليون تومان للحقنة الواحدة.