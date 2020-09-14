تركيا تتعهد بمحاسبة إرهابيين استهدفوا "الهلال الأحمر" بسوريا

أنقرة/ الخليج 365

تعهدت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، بمحاسبة المتورطين في التفجير الذي وقع اليوم شمالي سوريا، وأدى إلى استشهاد موظف في جمعية الهلال الأحمر التركي وجرح آخر.

وذكرت الوزارة في بيان، أن هجوما مسلحا استهدف سيارة تابعة للهلال الأحمر التركي شمالي سوريا، أدى إلى استشهاد أحد موظفي الجمعية وإصابة آخر.

وأضاف البيان: "جرى تنفيذ كافة الإجراءات على الأرض والجو، للقبض على الإرهابيين الذين هاجموا منظمة إغاثة تتمتع بحصانة بموجب القانون الدولي الإنساني".

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وأكدت الوزارة أن "الإرهابيين سيدفعون ثمن إجرامهم وأن دماء الشهيد لن تذهب سدى".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت جمعية الهلال الأحمر، استشهاد أحد موظفيها وجرح آخر في هجوم استهدف سيارتهم شمالي سوريا.

وأوضحت الجمعية في بيان، أن مجهولين فتحوا النار على سيارة تابعة للهلال الأحمر على طريق جوبان بي- الباب شمالي سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.