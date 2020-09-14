بينها محافظ "المركزي".. الكاظمي يجري تغييرات في مناصب رفيعة

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365
أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تغييرات في مناصب رفيعة بالدولة، بينهم تعيين محافظ البنك المركزي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وقالت الوكالة، الإثنين، أن الكاظمي عين مصطفى غالب مخيف الكتاب، محافظاً للبنك المركزي، وسهى داود الياس النجار رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار.
كما تم تعيين سالم جواد عبدالهادي الجلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة (TBI)، وحسن حلبوص حمزة رئيساً لهيئة الأوراق المالية.
كذلك، شملت التغييرات تعيين المهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي أميناً لبغداد، والشيخ سامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة، وعلاء جواد حميد رئيساً لهيئة النزاهة المعنية بملاحقة الفساد.
تأتي هذه التغييرات، "إيفاء من حكومة الكاظمي بتعهداتها الخاصة بإجراء إصلاحات في البلاد، عبر تعيين أشخاص يتمتعون الكفاءة بالمناصب الرفيعة بالدولة"، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية.
وعلى مدى السنوات الماضية، جرى توزيع المناصب بين القوى السياسية البارزة، وفق نظام متعارف عليه بالمحاصصة، وهو ما أوصل شخصيات حزبية لا تتمتع بالكفاءة للمناصب الرفيعة بالدولة.
ومنذ تشكيل حكومة الكاظمي في مايو/ أيار الماضي، قام بإجراء تغييرات واسعة على صعيد مسؤولي الدولة وخاصة قادة الأمن والمسؤولين الإداريين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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