الأنبار.. التحالف الدولي يقتل ممول "داعش" ويعتقل شقيقه

بغداد/ الخليج 365

قتلت قوات التحالف الدولي، شخصًا واعتقلت شقيقه، في عملية إنزال جوي ضد تنظيم "داعش"، بمحافظة الأنبار، وفق مصدر أمني عراقي.

فيما أعلن الجيش العراقي، في وقت لاحق، أن الشخص المستهدف ممول رئيسي لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الضابط الشرطة، أحمد الدليمي، للأناضول، إن "قوة من التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي على أحد البيوت في قضاء الرطبة بالأنبار (غرب)".

وأضاف الدليمي، أن "القوة قتلت أحد الأشخاص واعتقلت شقيقه"، مشيرًا أن "جثة القتيل تم نقلها إلى مستشفى الرطبة العام بالمحافظة".

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وأفاد بيان لـ"خلية الإعلام الأمني" التابعة لوزارة الدفاع العراقية، بتنفيذ عملية إنزال جوي مشترك بين التحالف بقيادة الولايات المتحدة وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي، في الأنبار.

وأوضح البيان: "مقتل ممول رئيسي لداعش الإرهابي، واعتقال قيادي بارز في التنظيم"، دون الإعلان عن هويتهما.

وينفذ التحالف الدولي بين الفينة والأخرى عمليات إنزال جوي بالأنبار يعتقل من خلالها أشخاص، وغالبا ما يتم نقلهم إلى قاعدة "عين الاسد" بالمحافظة.

ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات المداهمة لملاحقة فلول "داعش"، بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.