- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك فهد الطبية تحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات.. تتسبب في هذه الأمراض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت مدينة الملك فهد الطبية من الإفراط في تناول الفيتامينات دون مراجعة طبية، لما له من أضرار على الصحة.
وأوضحت مدينة الملك فهد الطبية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن تناول كميات كبيرة من الحديد يؤدي إلى حالات تسمم، كما أن تناول كميات كبيرة من فيتامين (ج) أو الزنك يؤدي إلى التقلصات والغثيان والإسهال.
وأضافت أن الإفراط في أخذ الكالسيوم يؤثر على وظائفالكلى وامتصاص الحديد، ويؤدي أيضا إلى نقص المغنيسيوم.
وتابعت: “كما يؤثر تناول كميات كبيرة من فيتامين (د) سلباً على الدماغ والكبد وقد ينتج عن أخذه الغثيان والضعف العام واليرقان، وتناوله بشكل مفرط ومن غير مراجعة طبية يسبب التسمم”.
كانت هذه تفاصيل خبر مدينة الملك فهد الطبية تحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات.. تتسبب في هذه الأمراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.