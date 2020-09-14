شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك فهد الطبية تحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات.. تتسبب في هذه الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت مدينة الملك فهد الطبية من الإفراط في تناول الفيتامينات دون مراجعة طبية، لما له من أضرار على الصحة.

وأوضحت مدينة الملك فهد الطبية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن تناول كميات كبيرة من الحديد يؤدي إلى حالات تسمم، كما أن تناول كميات كبيرة من فيتامين (ج) أو الزنك يؤدي إلى التقلصات والغثيان والإسهال.

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وأضافت أن الإفراط في أخذ الكالسيوم يؤثر على وظائفالكلى وامتصاص الحديد، ويؤدي أيضا إلى نقص المغنيسيوم.

وتابعت: “كما يؤثر تناول كميات كبيرة من فيتامين (د) سلباً على الدماغ والكبد وقد ينتج عن أخذه الغثيان والضعف العام واليرقان، وتناوله بشكل مفرط ومن غير مراجعة طبية يسبب التسمم”.