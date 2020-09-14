شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. إحباط تهريب 22 كيلو من الحشيش والقبض على مُهرب إثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أحبطت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة عسير محاولة تهريب (22) كيلو من مادة الحشيش المخدر، وذلك بمركز شني في وادي الحيا. وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الفوج الأمني الثاني تمكنت أثناء تنفيذ مهامها -بفضل الله – من القبض على أحد المهربين من الجنسية الإثيوبية أثناء محاولته التسلل سيراً على الأقدام قرب إحدى النقاط الأمنية، وضبط ما بحوزته من مادة الحشيش وسلاح ناري، وجرى استكمال إجراءات تسليم المضبوطات للجهة ذات الاختصاص.

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