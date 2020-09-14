«الشورى» يوصي «هيئة العقار» بمتابعة تأثير الضريبة المضافة على السوق العقاري

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: عقد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلسته العادية الرابعة والخمسي0ن للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ. وناقش أعضاء المجلس التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440- 1441 هـ. Advertisements وأصدر أعضاء المجلس توصيات للهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه. كما أوصى المجلس الهيئة بوضع الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم. وأكد المجلس أنه على الهيئة العامة للعقار بناء قاعدة بيانات لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة.

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