فارس خلف المزروعي: أبوظبي مدينة رائدة وداعمة لأصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن إطلاق الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024 تعزز من المكانة الرائدة التي حققتها إمارة أبوظبي بوصفها مدينة دامجة ومهيأة وممكنة لأصحاب الهمم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع.

ولفت إلى حرص واهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمشاركة مع مختلف الجهات الحكومية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الرئيسية، من أجل بناء ثقافة المجتمع المبني على المنظور الحقوقي لأصحاب الهمم، وتفعيل دور أصحاب الهمم وأسرهم وتمكينهم من خلال إشراكهم في عملية التحول نحو مجتمع دامج، وخلق بيئة تتيح الوصول المتكافئ لأصحاب الهمم للحقوق والخدمات والفرص في جميع مراحل الحياة.

وأكد أن الدعم الذي توفره قيادتنا الرشيدة سيسهم بدور كبير ومهم في تحقيق أبرز الخطوات المقبلة والتي تشمل تنفيذ 30 مبادرة خلال 5 سنوات لتوفير بيئة مناسبة تتيح الوصول المتكافئ لأصحاب الهمم للحقوق والخدمات والفرص في الصحة والرعاية الاجتماعية، والتعليم وفرص العمل والتمويل، والابتكار بما يعزز دور أبوظبي بوصفها المدينة الرائدة على مستوى العالم في تمكين أصحاب الهمم.

كما أكد المزروعي الاهتمام بتوفير فرص وظيفية لأصحاب الهمم وعقد دورات في لغة الإشارة للصم تشمل التعريف بمبادئ تلك اللغة والتعرف إلى ما يضمه قاموسها الذي يتم التعامل من خلاله مع تلك الفئة من أصحاب الهمم وتنفيذ الربط الإلكتروني بين «زايد العليا» و«شرطة أبوظبي».