صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يوفر نظاماً تأمينياً مستداماً يغطي المخاطر المهنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي حرصه والتزامه بمواصلة الجهود الدؤوبة في تقديم جميع سبل الرعاية وأفضل الخدمات للموظفين المواطنين المسجلين في الصندوق والمتقاعدين في حكومة الشارقة، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويوفر الصندوق في ضوء أهدافه نظاماً تأمينياً مستداماً، ورسالته ترتكز على تقديم نظام تأميني يغطي كافة المخاطر المهنية بشكل يضمن للمتقاعدين وأسرهم مقومات العيش الكريم، وذلك في إطار ما يوفره الصندوق من مظلة في الحماية الاجتماعية لجميع مواطني الإمارة من العاملين في دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة والقطاع الخاص الذي تساهم فيه الحكومة بنسبة، بالإضافة إلى أبناء المواطنات من قيد الإمارة.

وأشار محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام الصندوق إلى أن منظومة عمل الصندوق ترسخ ممارسة متميزة في مجال تأمين حياة كريمة للمواطنين المؤمن عليهم وأفراد أسرهم، فضلاً عن تحقيق الاستقرار المادي والمعنوي لهم وفق الإجراءات المتبعة في تأمين دخل شهري مستمر.

وأوضح أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ووفق آلياته يؤكد على أهمية كبرى لمدة الاشتراك في النظام كونها أحد شروط الاستحقاق وعنصراً من عناصر الاحتساب وصرف الحقوق التأمينية، وخصوصاً الميزة التأمينية طويلة الأجل، وهي (المعاش) الذي يحسب بواقع 60% عن مدة الاشتراك المحسوبة في الصندوق لمن قضى مدة اشتراك 15 سنة، ويستحق معاشاً 100% من قضى 35 عاماً من مدة الاشتراك في الصندوق، مشيراً إلى أن مدة الاشتراك من العناصر المهمة التي يكون لها دور مهم في احتساب صرف الحقوق التأمينية.

وأكد الشامسي أن الصندوق يتميز بكونه مظلة كبيرة يستظل بها جميع المواطنين في الإمارة من الموظفين في الحماية من المخاطر المهنية للمؤمن وهي الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض وإصابات العمل.