جامعة الشارقة تطرح برنامج ماجستير علوم الفضاء والفلك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

طرحت جامعة الشارقة برنامجاً لدرجة «ماجستير علوم الفضاء والفلك» والذي تم اعتماده مؤخراً من وزارة التربية والتعليم، حيث تطرحه الجامعة بالتعاون مع أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، أن فكرة طرح البرنامج جاءت من الأهمية القصوى التي أولتها الدولة إلى الدخول إلى ميادين علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك واستكشافها، وأن البرنامج يعتبر الأول من نوعه في الدولة، وتحتاج إليه أسواق العمل لديها لمواكبة علومه مع الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030.

وأشار إلى قوة البرنامج نظراً لاستضافة أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك له مما يتيح للباحثين الاطلاع والتدريب على التطبيقات العملية لأبحاثهم العلمية أثناء دراستهم والتي سوف تؤهلهم بقوة لميادين العمل.

وأضاف مدير الجامعة قائلاً: إن التقدم الهائل الذي يشهده العالم في آفاق استكشاف الفضاء والفلك أعطى أهمية كبيرة للبرنامج، لذلك عملت جامعة الشارقة على إعداد البرنامج أكاديمياً بصورة مدروسة بدقة شديدة تهدف إلى تعزيز وتطوير المعرفة الأكاديمية والمهنية للباحثين في علومه عن طريق تزويدهم بالمعرفة الكافية لفهم العالَم الفلكي والفيزيائي، وكذلك مفاهيم علوم الفضاء، وتصور الهيكل العام للكون، إلى جانب تزويدهم بأساسيات المعرفة الفلكية المتقدمة في تكنولوجيا علوم الفضاء وسُبُل معالجة التحديات المستقبلية التي تواجه الإنسان في هذا المجال، فضلاً عن تزويد الدارسين بالخبرة العملية في أبحاث علوم الفضاء وتطوير المشاريع المتعلقة بها وكيفية إدارتها، بالإضافة إلى إعداد الدارسين وتهيئتهم وحثهم على الانخراط في البحوث العلمية المستقلة والتعاونية القائمة بين الجامعة والحكومة والقطاعات الصناعية تحت إشراف نخبة من العلماء والباحثين من أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة الشارقة.