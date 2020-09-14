«بيئة أبوظبي» تطلق مرحلة جديدة من حملة «التزام 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تستعد هيئة البيئة - أبوظبي لتنفيذ مرحلة جديدة من حملة «التزام» البيئية والمزمع إطلاقها في 23 سبتمبر 2020 تحت عنوان «حملة التزام 2020 - قصص نجاح» وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المراحل الـ4 الأولى، بهدف رفع نسب الالتزام بالقوانين والتشريعات لحماية البيئة والمجتمع في إمارة أبوظبي، ومن المتوقع أن يشارك في الحملة، التي سوف تعقد عن طريق الاتصال المرئي عن بعد، أكثر من 200 منشأة من قطاعات صناعية مختلفة في الإمارة.

ومنذ إطلاقها في أكتوبر عام 2013، تسعى الهيئة من خلال حملة التزام إلى تحسين الأداء البيئي للقطاعات الصناعية المستهدفة، من خلال تعزيز وعيها بالقوانين واللوائح البيئية وذلك عبر عقد ورش عمل وتنفيذ سلسلة من الزيارات التفتيشية المكثفة للتأكد من التزام المنشآت بالمعايير والشروط البيئية الواجب اتباعها وفقاً للترخيص البيئي، بالإضافة إلى تقييم المخاطر الموجودة بالمنشآت وتطبيق أفضل الممارسات البيئية. وتحدد حملة «التزام» أفضل الممارسات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع أو الحد من التأثير البيئي المحتمل للقطاعات المستهدفة، مما يساهم في توفير بيئة عمل صحية وآمنة وفقاً للمعايير الدولية.

وقال المهندس أحمد محمد الوهيبي، رئيس وحدة الامتثال والتدقيق البيئي بقطاع الجودة البيئية بالهيئة: «تختلف هذه الحملة عن الحملات السابقة كونها تركز على الجهود التي قامت بها المنشآت الصناعية لرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات والقوانين واللوائح المعمول بها في إمارة أبوظبي، واستخدام وتطبيق أفضل الممارسات لمنع التلوث والحفاظ على البيئة والجهود المشتركة مع مفتشي الهيئة والنتائج الإيجابية التي تحققت عقب إجراء الزيارات التفتيشية».

وأضاف الوهيبي «سيتم خلال الحملة لهذا العام عرض قصص نجاح بعض المنشآت الصناعية التي تحققت من خلال التعاون المشترك والالتزام بإرشادات المفتشين البيئيين والامتثال للتشريعات والقوانين والشروط البيئية والوصول إلى الالتزام البيئي، وذلك عن طريق استخدام طرق مبتكرة وإبداعية في حماية البيئة وتطبيق تكنولوجيا الإنتاج الأنظف».