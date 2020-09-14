«موشنجيت دبي» يفتتح أبوابه 23 سبتمبر وسط تدابير احترازية معززة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستعد «دبي باركس آند ريزورتس»، للإحتفال بإعادة افتتاح منتزه «موشنجيت دبي»، والذي يعد أكبر منتزه ترفيهي مستوحىً من عالم هوليوود ويضم ألعاب ركوب ومعالم جذب ترفيهية مستوحاة من أضخم أفلام هوليوود وفندق «لابيتا» العائلي المصمم على الطراز البولينيزي يوم 23 سبتمبر/ أيلول 2020 مع عروض ترفيهية حصرية لمواطني ومقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الاحترازية لتعزيز الصحة والسلامة.

يحرص منتزه موشنجيت دبي على تقديم تجربة ترفيهية شاملة وآمنة، حيث سيستمتع الزوار من كافة الأعمار بتجربة رائعة ضمن 27 لعبة ووجهة ترفيهية مستوحاة من 13 فيلمًا من أفلام الحركة والرسوم المتحركة الأكثر شهرة في هوليوود، كما سيتم تطبيق تدابير إحترازية إضافية تماشياً مع التوجيهات الحكومية وبالتوازي مع أعلى معايير الصحة والسلامة التي تطبقها المتنزهات الترفيهية العالمية.

ضمان دبي

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ومع حصولها على شهادة خاصة كوجهة متوافقة مع «ضمان دبي»، فإن فحص درجات الحرارة وأقنعة الوجه أمر إلزامي، كما تطبق شروط التباعد الاجتماعي. وسيتطلب من جميع الزوار القيام بالحجز المسبق عبر الإنترنت حيث يعمل المتنزه بسعة محدودة في جميع الألعاب والمطاعم والمتاجر، كما سيتم تفعيل إجراءات التنظيف والتعقيم الروتيني في جميع أرجاء المنتزه.

وقال دينيس باسكال المدير العام لمتنزه موشنجيت دبي: «لم يكن عام 2020 عامًا سهلاً علينا جميعاً، ولكننا نأمل أن نرسم البسمة على وجه الجميع ونتطلع لرؤية زوارنا وهم يسيرون عبر أبوابنا مرة أخرى ويستمتعون بالأنشطة المليئة بالمرح والمغامرة. كما عملت جميع فرقنا بحرص شديد على تنفيذ تدابير الصحة والسلامة والتركيز على أعمال تحسين المتنزه خلال فترة الإغلاق المؤقت. إن التأكد من أن جميع زوارنا يتمتعون برحلة آمنة عبر الوجهة يعد من أهم أولويتنا والحرص على استمتاعهم بكل التجارب المذهلة التي نقدمها لجميع الأعمار.»

تذكرتين بسعر واحدة

واحتفالاً بإعادة الافتتاح، تقدم موشنجيت دبي عرضاً حصرياً يشمل تذكرتين بسعر تذكرة واحدة لمقيمي ومواطني دولة الإمارات. ويجب على الزوار شراء التذاكر مسبقاً عبر الإنترنت قبل 22 سبتمبر 2020. وتعتبر هذه التذاكر صالحه للإستخدام حتى 31 أكتوبر 2020.