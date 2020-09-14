الثقافة كأدوات عمل

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هل تحتاج الثقافة إلى إعادة نظر في مفهومها وماهيتها ووظيفتها؟ مثلاً: لم لا نتصور أن لكل أمة ثقافات متعدّدة الاستعمالات، حسب الظروف والملابسات، حسب طبيعة الأنظمة؟ كأن كل واحدة «عدة شغل» مختلفة، لها استخداماتها، أساليبها، منطقها، قيمها، طريقتها في انتقاء ما يناسبها من التعاليم والتراث الأدبي، فنونها المفضلة، مغرياتها لمن تريد أن يكونوا أتباعها إلى غير ذلك في جميع المجالات.

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هذا الطرح، الذي قد يبدو أوّل وهلة غريباً نادراً، ينطبق على التاريخ العربي المعاصر في كل مراحله. استعرض الشريط وسترى أصنافاً يصعب إحصاؤها، من الثقافات التي تجعلنا مضطرين إلى إعادة النظر في فهمنا ومفاهيمنا للثقافة، كلياً. إنها أبعد مدى وأشد فاعلية من أجناس الآداب والفنون. بل إنها هي المؤثرة في الإنتاج الثقافي. خذ الأمور على نطاق بانورامائي وسيع: هل الثقافة في عهد جبروت ستالين، تشبه الثقافة الباريسية في المرحلة البوهيمية؟

حين ترى أمّة تمتلك كل «مقوّمات» الهبوط والتحلل والتداعي وقبول الهيمنة والإملاءات الخارجية، ألا يدل ذلك على تعشيش ثقافة قهقرائية، إحجامية، هروبية، تسوّغ لها عدم الحاجة إلى التنمية الشاملة، الابتكار والإبداع، الاعتداد بالهوية، الإرادة السيادية، عزة التراب؟ هذه المبررات المغشوشة، تتطلب دعمها بمخزون ثقافي موروث يناسبها. أمّا حين يتخذ النظام شكل سلطة تحكم باسم الدين، فالأمر أعظم؛ لأن الحاجة إلى القوانين والدساتير تنتفي، لكن المسافات نجومية، تخيل مثلاً الفارق بين الخليفة عمر بن عبدالعزيز، وبين ألوان شتى من الحكم باسم الدين، مع انتقائية دقيقة لما يمكن تطويعه لسلوكيات العنف والتطرف، مع الدمغة الاستعمارية المرتزقة أو من دونها.

من اليسير النظر إلى هذا المبحث كتهريج ثقافي، من منطلق أن ما ليس ثقافة إيجابية تؤتي أكلها في سائر ميادين الحياة العامة، فليس ثقافة أصلاً. لكن، كيف تفسر منظومة القيم المضادة التي عبرت أكثر من قرن، في العالم العربي، وأوصلته إلى أوضاعه الحالية؟ كم عدد الكتب التي سطرت في مديح الظل العالي، طوال أكثر من مئة سنة؟ أضف إليها تسخير كل أجهزة الثقافة والإعلام، المؤسسات، الوزارات، التربية الوطنية، طول القائمة كيلومتر. فوق ذلك كله شعب بكامله، شعوب، أمّة. إذا كان كل ذلك لا يُعد ثقافة، فإن المقصود هو اللاثقافة أو انعدام الثقافة. تداعي العالم العربي اليوم، ليس ابن اليوم.

لزوم ما يلزم: النتيجة الاستدراكية: بسيطة إذاً، الفكرة النهضوية الرائدة تجبّ ما قبلها.

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