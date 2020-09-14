منظمة العفو الدولية تعبر عن صدمتها بإعدام المصارع الإيراني

ونشر الحساب الرسمي لمنظمة العفو الدولية على تويتر تغريدة جاء فيها: "نعرب عن صدمتنا وحزننا إزاء عملية الإعدام السري لنافيد أفكاري في إيران، شاب كان له مستقبل واعد. إن هذا الاستهزاء بالعدالة بحاجة إلى تحرك دولي فوري وتدخلات خاصة وعامّة، واحتلّت إيران المرتبة الثانية بعد الصين في عمليات الإعدام في عام 2019".
وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم أمس السبت، تنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق بطل المصارعة الإيراني، نافيد أفكاري".
ووجهت له إيران تهما بارتكاب 20 جريمة مختلفة، بما في ذلك "حضور تجمعات غير قانونية، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، وإهانة المرشد الأعلى"، كما تم الحكم على شقيقيه وحيد وحبيب بالسجن مدة 54 و27 عاما، وجلد كل منهما 74 جلدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إيران ألا تنفذ حكم إعدام بحق بطل المصارعة نافيد أفكاري. وقال ترامب في تغريدة احتوت على رابط لتقرير لمحطة "فوكس نيوز" الأمريكية "إلى زعماء إيران... سأقدر بشدة موقفكم إذا أنقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكرا لكم!".
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