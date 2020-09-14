الخارجية الفلسطينية: قرار إقامة 980 مستوطنة إسرائيلية ترافق مع قرارات التطبيع الأخيرة

وقالت الخارجية الفلسطينية على موقعها الرسمي إنها تدين "بأشد العبارات قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على إقامة 980 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم".

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واعتبرت الوزارة أن قرار الحكومة الإسرائيلية "حلقة في سلسلة متواصلة من الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وتندرج في إطار عمليات الضم والسرقة والقضم التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة".

ولفتت الوزارة إلى أن "هذا القرار يكشف زيف الدعاية المضللة والمواقف المزيفة التي ترافقت مع قرارات التطبيع الأخيرة، خاصة المواقف الكاذبة التي حاولت الربط بين التطبيع وتحقيق السلام"، على حد تعبيرها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

كما أعلن ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".