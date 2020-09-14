وأوضح عبد الباقي بن زيان، في تصريحات للإذاعة الوطنية الجزائرية، أن الحكومة لا تزال تناقش المقترحات التي قدمها رئيس الوزراء لبدء الدراسة ومقترحات أخرى خاصة بالوزارة.
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وقال الوزير الجزائري إن العام الجامعي المقبل، سيتميز بتوسيع قائمة الاختيارات ورفعها من 6 إلى 10 رغبات، وفتح عدد أوسع من التخصصات الجديدة.
كما قررت الوزارة الجزائرية تفكيك شبكة التعليم بنحو 3 كليات جديدة، أحدها مختصة بدراسة الغابات في خشنلة، والثانية بدراسة الطاقة المتجددة في باتنة والثالثة مختصة بالإعلام الآلي والرقمنة في بجاية.
وكان الوزير قد أعلن، في وقت سابق، أن يوم 15 سبتمبر، سيكون موعد عودة الدراسة الجامعية بصورة تدريجيا، مشيرا إلى أن التعليم عن بعد مستمر منذ تاريخ 23 أغسطس/آب.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير جزائري: 19 سبتمبر ليس موعدا نهائيا لبدء الدراسة الجامعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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