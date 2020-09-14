إثيوبيا تتعهد بالعمل مع السودان حتى لا تتكرر الفيضانات المدمرة

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في حسابه الرسمي في تويتر، اليوم الاثنين، إن بلاده ملتزمة بالعمل مع حكومة السودان لضمان أن لا تتكرر مثل هذه الفيضانات المدمرة مستقبلا.

​وارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات، التي ضربت مناطق متعددة في السودان منذ بداية موسم الأمطار الخريفية، في يونيو/ حزيران الماضي، إلى 106 قتلى.

وقالت وزارة الداخلية السودانية، في بيان لها أمس، إن عدد قتلى فيضانات السودان ارتفع إلى 106، في حين ارتفع عدد المنازل التي انهارت بالكامل جراء الفيضانات والسيول إلى نحو 28250 منزلا، فيما لحقت أضرار جزئية بقرابة 44 ألف منزل.

وبلغ عدد المصابين جراء الفيضانات والسيول، التي ضربت 16 من أصل 18 ولاية في السودان، نحو 50 شخصا، في حين غمرت مياه الفيضانات، التي شردت أكثر من 600 ألف شخص ومسحت قرى بأكملها، عشرات المرافق الحكومية في عدد من المناطق.