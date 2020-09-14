مشاورات بين أديب وعون بشأن الحكومة اللبنانية الجديدة

وذكرت وكالة "رويترز" أن المشاورات المستمرة أثارت شكوكا بشأن ما إذا كان سيتمكن من تشكيل حكومته بحلول موعد نهائي هذا الأسبوع تم الاتفاق عليه مع فرنسا.
© Sputnik . Abdel Kader Albai
ووعد الزعماء اللبنانيون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت، في الأول من سبتمبر/ أيلول، بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، ضمن خارطة طريق قدمتها باريس للبدء في إصلاحات تهدف لإنهاء أسوأ أزمة يمر بها لبنان منذ الحرب الأهلية التي انتهت قبل ثلاثة عقود.
وكان مصدر رسمي قد قال، في وقت سابق، إن رئيس الوزراء المكلف، وهو سني مسلم حسبما يقتضي نظام اقتسام السلطة على أساس طائفي في البلاد، سيقدم خططا تتعلق بحكومته اليوم الاثنين.
إلا أن رئيس البرلمان الشيعي نبيه بري وسياسيا مسيحيا بارزا عبرا عن اعتراضهما على الطريقة التي يشكل بها أديب الحكومة، مما يقوض إمكانية أن تحظى حكومته التي ستشكل من اختصاصيين بالدعم اللازم.
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