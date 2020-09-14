العراق... تغييرات كبرى في قطاعي الأمن والاقتصاد وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي

ونقلت الوكالة العراقية الرسمية "واع" عن مصدر حكومي، قوله إن تلك التغييرات تضمنت تعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

وقرر الكاظمي تعيين مصطفى غالب مخيف الكاتب، محافظا جديدا للبنك المركزي العراقي.

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كما تم تعيين سهى داوود إلياس النجار، رئيسة جديدة للهيئة الوطنية للاستثمار، والمهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي، أمينا للعاصمة العراقية، بغداد.

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كما قرر رئيس الوزراء العراقي أيضا تعيين سالم جواد عبد الهادي الجلبي، مدير للمصرف العراقي للتجارة، ودكتور خالد العبيدي، وكيلا لشؤون العمليات في جهاز المخابرات الوطني العراقي، وفالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الأمن الوطني.

ولفت المصدر إلى أن من بين القرارات، التي اتخذها الكاظمي بهذا الصدد، تعيين حسن حلبوص حمزة رئيسًا لهيئة الأوراق المالية "البورصة"، والشيخ سامي المسعودي رئيسًا لهيئة الحج والعمرة، وعلاء جواد حميد رئيسًا لهيئة النزاهة العراقية.

يذكر أن من أبرز المطالب التي نادى بها المحتجون خلال مظاهرات شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات عدة في وسط وجنوب البلاد، نهاية العام الماضي، كانت محاربة الفساد في مؤسسات ودوائر الدولة.