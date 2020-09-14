الهلال الأحمر التركي يعلن استشهاد أحد موظفيه شمالي سوريا

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت جمعية الهلال الأحمر التركي، الإثنين، استشهاد أحد موظفيه وجرح آخر في هجوم استهدف سيارتهم شمالي سوريا.

وأوضحت الجمعية في بيان، أن مجهولين فتحوا النار على سيارة تابعة للهلال الأحمر التركي على طريق جوبان بي- الباب شمالي سوريا.

وأضاف أن المجهولين كانوا يركبون سيارتين بدون لوحات تسجيل و يرتدون أقنعة وملابس مموهة فتحوا النار على سيارة الهلال الأحمر رغم وجود كتابات وشعار المنظمة على سيارتهم.

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وأشار أن الهجوم المسلح تسبب في استشهاد أحد موظفي الهلال الأحمر وجرح آخر، في حين نجا شخص ثالث من الهجوم دون إصابات.

وذكرت أن المصاب تم نقله إلى مدينة جوبان باي للعلاج الأولي، وسيتم نقله لاحقا إلى تركيا لمواصلة علاجه.

بدوره، قال كرم قنق، رئيس جمعية الهلال الأحمر، "أدين بشدة الهجوم الدنيء على أفراد الهلال الأحمر الذين يجب أن يحميهم القانون الدولي والذين يتمتعون بحصانة بموجب القانون الدولي الإنساني".

وأضاف "بجهود بلدنا سيتم القبض على المهاجمين في أقرب وقت، وأقدم تعازي لجميع أفراد الهلال الأحمر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.