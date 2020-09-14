إصابة معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية بـ"كورونا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، الإثنين، إصابة معتقل فلسطيني، بفيروس كورونا، في سجن عسقلان الإسرائيلي، جنوبي إسرائيل.

وأفادت الهيئة في بيان صحفي وصلت وكالة الخليج 365 نسخة منه، أن الموقوف "محمد زيد"، من مدينة قلقيلية، والمعتقل منذ 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، أجري له فحص، وتبين إصابته بالفيروس.

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وأشارت إلى أن محكمة عوفر العسكرية مددت، الأحد توقيف "زيد" 9 أيام لاستكمال التحقيق معه.

وبإصابة "زيد"، يرفع، عدد المصابين في صفوف الأسرى الفلسطينيين، إلى 30، منهم اثنان كشف عن إصابتهما فور الإفراج عنهما.

ويقبع في السجون الإسرائيلية حاليا حوالي نحو 4500 معتقل، منهم 41 سيدة، فيما بلغ عدد الأطفال نحو 140 طفلا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 340 معتقلا.

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