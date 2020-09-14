الجيش اللبناني يعلن مقتل "خالد التلاوي" المتهم بالارهاب

بيروت/ الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني، الإثنين، مقتل "خالد التلاوي"، قائد الخلية المنفذة لعملية "كفتون" شمالي البلاد، في أغسطس/أب الماضي.

وذكر بيان صادر عن الجيش، أن "التلاوي أطلق النار باتجاه أحد العسكريين خلال عملية دهم في محلة جبل البداوي- المنية (شمال)، فرد عليه بالمثل ما أدى إلى مقتله على الفور (فجرا)".

وأضاف أن "التلاوي قام (ليل الأحد - الإثنين) بإلقاء رمانة يدوية (قنبلة) وإطلاق النار على عناصر الدورية ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين وإصابة رابع بجروح بليغة أدت إلى استشهاده لاحقا".

وأردف: "طاردت وحدات الجيش الخلية الإرهابية بعد فرارها من المنطقة باتجاه محلة رشعين – طريق بنحي (شمال) عند الساعة 3.30 فجرا (توقيت بيروت)، وعمدت إلى تطويق المحلة حيث اختبأ الإرهابيون".

وذكر البيان ذاته، أنه "تجري ملاحقة أفراد المجموعة الإرهابية لتوقيفهم".

Advertisements

ولم يذكر البيان مزيد تفاصيل حول العملية.

وليل الأحد/ الإثنين، أعلن الجيش اللبناني، في بيان، مقتل 3 من عناصره وإصابة آخر بجروح خطرة، في مدينة طرابلس شمالي البلاد، إثر مواجهات مع مسلحين.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المداهمة وقعت بعد ورود معلومات عن تحصن المطلوب "خالد التلاوي" المتهم بمشاركته في "جريمة كفتون"، داخل شقة في مبنى سكني.

وبعد منتصف ليل 22 آب/ أغسطس الماضي، أقدمت سيارة مجهولة على إطلاق النار في بلدة كفتون في الكورة، أثناء مرورها عبرها، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

وعلى ضوء ذلك، قامت شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي، بمداهمة غرفة سوري يدعى يوسف.خ (40 عاما) في منطقة العامرية، في عكار (شمال)، فقام بتفجير نفسه.

كما قامت، بحسب بيان سابق، بتوقيف عدد من الأشخاص نتيجة عمليات الدهم في العديد من مخيمات النازحين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.