إسرائيل تصدر أمرا بهدم مسجد بالقدس

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

قررت السلطات الإسرائيلية، هدم مسجد في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، بالقدس الشرقية، بدعوى البناء غير المرخص.

وألصقت السلطات الإسرائيلية، الإثنين، أمرا بالهدم على مسجد "القعقاع بن عمرو"، ولكنها منحت القائمين عليه فترة 21 يوما، للاعتراض على القرار.

والمسجد المكون من طابقين أقيم في العام 2012 بمساحة 110 أمتار مربعة، ويؤدي المئات الصلاة فيه، يوميا.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت أمرا بهدم المسجد في العام 2015، لكنها لم تنفذ القرار.

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واستولى مستوطنون إسرائيليون في السنوات الماضية، على عشرات المنازل في بلدة سلوان.

وتقول منظمة "إلعاد" الاستيطانية الإسرائيلية، إنها تريد تحويل بلدة سلوان إلى منطقة يهودية تُطلق عليها اسم "مدينة داود".

وصعّدت السلطات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، من عمليات هدم المنازل الفلسطينية، وخاصة في بلدة سلوان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.