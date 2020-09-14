أديب يلتقي عون لتقديم تشكيلة من 14 وزيرًا

بيروت/ الخليج 365

قدم رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، الإثنين، تشكيلة تضم 14 وزيرا، للرئيس ميشال عون، بقصر بعبدا في بيروت، وفق إعلام محلي.

وأفادت فضائية "mtv" اللبنانية الخاصة، بـ"وصول الرئيس المكلّف مصطفى أديب إلى بعبدا، لتقديم تشكيلته الحكومية المؤلفة من 14 وزيرًا إلى الرئيس ميشال عون".

وأضافت أن "هذه المرّة هي الأولى التي تقدّم تشكيلة لم تطلع على أسمائها الأطراف السياسية، وأن ردّ عون عليها هو التريّث لأيّام قليلة"، دون تفاصيل أكثر.

ونقلت الفضائية عن مصادر لم تسمها "احتمال ولادة الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع".

بدوره قال أديب، في تصريح للإعلاميين عقب ختام مشاوراته مع الرئيس: "التقيت الرئيس عون لمزيد من التشاور، وإن شاء الله كل خير".

ومؤخرا برزت معلومات عن عقدة حول إصرار "حركة أمل" (حزب رئيس مجلس النواب نبيه برّي) تسلّم وزارة المالية، بعد ظهور مؤشرات بجاهزية التشكيلة الحكومية الجديدة.

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واعتبر بري، في حديثٍ سابق مع جريدة "النهار" المحلية الخاصة، أنّ "حصول الشيعة على هذه الحقيبة مسألة ميثاقية لا غبار عليها".

وفيما بعد، أعلنت كل من "حركة أمل" و"التيار الوطني الحر" (حزب رئيس الجمهورية)، الأحد، عدم رغبتهم المشاركة في الحكومة المقبلة.

وتعتبر "حركة أمل" شريك لجماعة "حزب الله" ويشكلان ما يعرف بـ"الثنائي الشيعي"، وعادةً ما يتخذان القرارات ذاتها.

وكان كل من "الحزب التقدمي الإشتراكي" وحزب "القوات اللبنانية"، و"تيار المستقبل" قد أعلنوا سابقاً عن عدم رغبتهم في المشاركة في الحكومة.

وفي 4 آب/ أغسطس الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، إثر انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 191 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل قدرت خسائره بنحو 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

وعقب 6 أيام على وقوع الانفجار، استقالت حكومة حسان دياب، وكلّف الرئيس اللبناني، في 31 أغسطس، مصطفى أديب بتشكيل حكومة، تزامنت مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تتهمه أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.