البحرين وإسرائيل تبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية

المنامة / الخليج 365
بحث وزير الصناعة البحريني زايد الزياني، و"اوفير اكونيس" وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، سبل تطوير التعاون الاقتصادي.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، الاثنين، بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
يأتي الاتصال، بعد أيام من إعلان البحرين التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.
وبحسب الوكالة، ناقش الوزيران "جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام، مما سينعكس إيجابياً على اقتصاديات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية".
والبحرين باتت الثانية خليجيا والرابعة عربيا، التي تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، بعد مصر والأردن والإمارات.
وخلال وقت سابق اليوم، وصل وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لتوقيع اتفاق تطبيع بلاده مع إسرائيل.
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