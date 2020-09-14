الصومال.. مقتل 6 من "حركة الشباب" بينهم قياديان

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365

قتل 6 عناصر من "حركة الشباب" المسلحة، بينهم قياديان، الإثنين، في إقليمي "جوبا السفلى" و"باي" جنوبي الصومال.

ووفق موقع "صوت الجيش" بالصومال، "نفذت القوات الخاصة عملية أمنية، استهدفت منزلا يقيم فيه قيادي من حركة الشباب و4 آخرون، في مدينة جمامي بإقليم جوبا السفلى".

وأوضح أن العملية أسفرت عن مقتل 5 عناصر، بينهم قيادي يدعى آدم يوسف شيخ، الملقب بـ"أبو سلمان"، وكان يعمل مسؤولا بالمتفجرات.

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فيما أعلنت السلطات الأمنية بإقليم باي بولاية جنوب غرب الصومال، في بيان، اغتيال قيادي ميداني في حركة الشباب، يدعى إبراهيم معلم عبدي الملقب بـ "ابراهيم جني"، وكان مسؤولا عن العمليات الأمنية في مدينتي بردالي وبيدوة بالولاية.

ومؤخرا، كثفت القوات الحكومية عملياتها الأمنية لتصفية القياديين في صفوف "الشباب"، ردا على التفجيرات الأخيرة التي استهدفت مراكز عسكرية حكومية وأماكن عامة في البلاد.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد الحركة التي تأسست مطلع عام 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

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