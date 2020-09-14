شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: تراجع الحالة الممطرة بمناطق المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تراجع الحالة الممطرة بمناطق عدة، اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء.
وقال الحصيني في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: إنه يتوقع تراجع الحالة الممطرة نواحي مناطق: الباحة، وعسير، وجازان، مشيرًا إلى هطول أمطار على أجزاء من تلك المناطق، متفاوتة الشدة من خفيفة لمتوسطة.
ولفت الحصيني، إلى هبوب رياح متوسطة القوة على أجزاء من الساحل الغربي، وبين حائل والقصيم، ووسط الشرقية وجنوبها وغرب حفر الباطن.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تأثر العوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني» يتوقع: تراجع الحالة الممطرة بمناطق المملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.