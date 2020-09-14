بلومبرج يدعم بايدن بـ 100 مليون دولار.. وتحذيرات من مهرجان «ترامب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيُنفِق الملياردير مايك بلومبرج، 100 مليون دولار على الأقلّ، لدعم حملة المرشّح الديمقراطي، جو بايدن في فلوريدا التي تُعتبر إحدى الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة، بحسب ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست».

وقد اتّخذ رئيس بلديّة نيويورك السابق هذا القرار بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب، سابقاً استعداده لإنفاق جزء من ماله الخاصّ على حملة إعادة انتخابه، وفق ما نقلت الصحيفة عن مستشاري بلومبرج. وقال كيفين شيكي، مستشار بلومبرج، للصحيفة، إنّ التصويت يبدأ في 24 سبتمبر/أيلول في فلوريدا، لذا فإنّ الحاجة إلى ضخّ رأسمال حقيقي في تلك الولاية بسرعة هو حاجة ملحّة.

وأضاف: مايك يعتقد أنّ الاستثمار في فلوريدا سيُتيح استخدام موارد الحملة وبقيّة الموارد الديمقراطيّة، في ولاياتٍ أخرى، ولا سيّما في ولاية بنسلفانيا. فاز ترامب في فلوريدا قبل أربع سنوات، وهو يُعوّل على مشاركة قويّة للناخبين الجمهوريّين في هذه الولاية التي يمتلك فيها مقرّاً غالباً ما يقصده لقضاء الوقت فيه. ويتقدّم بايدن في فلوريدا، لكن بفارق ضئيل (48.2%) عن منافسه الجمهوري ترامب (47%)، وفقاً لأحدث متوسّط استطلاعات موقع «ريل كلير بوليتيكس». ومُنذ بداية عام 2019، كانت حملة ترامب قد أنفقت نحو 800 مليون دولار، أكثر من ضعفي إنفاق حملة منافسه بايدن. لكنّ بايدن فاجأ كثيرين عندما تجاوز ترامب في جمع التبرعات في أغسطس/آب الماضي، بحيث وصل ما جمعه إلى 365 مليون دولار، محطّماً الأرقام القياسيّة للأشهر السابقة. وكان بلومبرج هذا العام أحد المرشّحين للانتخابات التمهيديّة لاختيار مرشّح الحزب الديمقراطي للبيت الأبيض.

تحذيرات من مهرجان ترامب الانتخابي

في المقابل، يعقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد المقبل، أول مهرجان انتخابي سيجري بأكمله في الداخل مُنذ أشهر، لكن السلطات المحلية حذرت من أن هذا التجمع قد يشكل مخالفة للتدابير المتعلقة بالحد من انتشار كوفيد-19 نظراً إلى المقياس المسموح به.

أثار التجمع المقرر عقده، الأحد، في مدينة هندرسون بولاية نيفادا، غضب السلطات المحلية التي أشارت إلى أن المناسبة التي سيشارك فيها أكثر من خمسين شخصاً غير مسموح بها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وذكرت المتحدثة باسم المدينة، كاثلين ريتشاردز في بيان: وجهت بلدة هندرسون رسالة رسمية وتحذيراً شفهياً إلى منظم الحدث وأوضحت أنه بشكله المقرر، ينتهك بشكل مباشر إرشادات الطوارئ للحاكم المتعلقة بالوباء.

وقال فريق حملة ترامب، إنه سيتم فحص الحرارة عند مدخل التجمع، وسيتم توزيع كمامات على المشاركين وتشجيعهم على وضعها. وقال تيم مورتو، المتحدث باسم حملة ترامب للصحفيين: إذا كان بإمكانك الانضمام إلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يتظاهرون في الشوارع أو يلعبون في كازينو أو يحرقون المحال التجارية الصغيرة خلال أعمال الشغب، فيمكنك التجمع بسلام بموجب التعديل الأول للاستماع إلى رئيس الولايات المتحدة.

وأصبحت التجمعات المغلقة تمثل مشكلة لترامب خلال هذا الوباء، بعد أن تعرض لانتقادات شديدة، إثر عقد اجتماع في يونيو/حزيران الماضي، ارتبط لاحقاً بارتفاع الإصابة بكورونا في تلك الفترة، وأثار تجمع ترامب في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما الجدل للغاية، حيث تجاهل معظم الحضور إرشادات فريق ترامب مثل التباعد الاجتماعي ورفض وضع الكمامة. وازداد عدد الإصابات بكورونا بشكل كبير في الأسابيع التي أعقبت اجتماع 20 يونيو/ حزيران الماضي، في تولسا، حيث أشارت السلطات الصحية المحلية إلى أنه «أكثر من مرجح» أن الأحداث الكبرى ساهمت في ذلك.