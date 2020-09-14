شكرا لقرائتكم خبر عن في الطريق لخلافة آبي.. انتخاب سوجا رئيساً للحزب الحاكم في اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز يوشيهيدي سوجا البالغ من العمر 71 عاماً، في الانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي، الاثنين، بأغلبية ساحقة، لتولي رئاسة الحزب الحاكم في اليابان، خلفاً لشينزو آبي، ما يفتح له الطريق لشغل منصب رئيس الوزراء.
وحصل سوجا على 377 صوتاً، مُقابل 89 صوتاً لوزير الخارجية السابق، فوميو كيشيدا، و68 صوتاً لوزير الدفاع السابق، شيجيرو إيشيبا، كما أعلن الحزب الذي نظم اقتراعاً مغلقاً اقتصر على 535 ناخباً من نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي وممثلي الحزب في مناطق اليابان الـ47.
وكان آبي أعلن فجأة في نهاية أغسطس/آب الماضي، استقالته قبل عام واحد من انتهاء ولايته، لأسباب صحية.
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