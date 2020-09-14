مقتل ثلاثة عسكريين خلال مداهمة في لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل ثلاثة عسكريين لبنانيين خلال مداهمة، بحثاً عن أحد المطلوبين «الإرهابيين» في شمال لبنان، وفق ما أفاد الجيش في بيان بعد منتصف ليل الأحد/ الاثنين.

وقالت قيادة الجيش: إنه أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي، المنية، تعرضت لإطلاق نار ورمانة يدوية ما أدى إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح خطرة. وذكرت أنها تقوم بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الجيش يطارد خلية تعرف باسم مجموعة خالد التلاوي، متورطة في جريمة وقعت في 21 أغسطس/آب الماضي، في بلدة كفتون في شمال لبنان، قتل فيها ثلاثة من أبناء البلدة، هم عنصران من شرطة البلدية ونجل رئيس البلدية بعدما اشتبهوا بسيارة مركونة ليلاً إلى جانب الطريق. وتلاحق القوى العسكرية مُنذ أسابيع مطلقي النار. وألقت قوى الأمن الداخلي غداة الجريمة القبض على مشتبه به بعد تنفيذ مداهمة في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين القريب من مدينة طرابلس بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية فيه.