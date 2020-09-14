«رازر» لأجهزة الألعاب تقتحم عالم الخدمات المصرفية.. فهل تنجح؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفكر شركة «رازر» لتصنيع أجهزة الألعاب Razer، في التقدم بطلب لتصبح بنكاً منظماً في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بعد طلبها المقدم في سنغافورة.

وقال المؤســــس المشــارك والرئيــس التنفيذي للشركة «مين ليانج تان» لشبكة «سي إن بي سي»: «سنغافـــورة ليست الترخيص المصرفي الوحيد الذي نتطلع إليه. نحن أيضاً نستكشف في أوروبا وفي الولايات المتحدة».

في حين أنه من غير المتوقع بالنسبة لشركة متخصصة في الأجهزة الطرفية للألعاب أن تبدي اهتماماً بالخدمات المالية، يعتقد تان أن هذه الخطوة منطقية. حيث إن «رازر»، تتعمق أكثر في التكنولوجيا المالية من خلال الائتمانات الافتراضية للاعبين والمدفوعات الرقمية.

تمتلك الشركة السنغافورية - الأمريكية حالياً %60 من تحالف «رازر يوث بنك»، والذي قدّم طلباً للحصول على ترخيص مصرفي افتراضي في سنغافورة. ومن بين المتقدمين الآخرين للبرنامج، شركة «آنت جروب» الصينية، وشركة «جراب» للنقل التشاركي، ومجموعة «سينجتيل».

مثل العديد من شركات الألعاب، ازدهرت «رازر» هذا العام، حيث قضى المستهلكون وقتاً أطول في المنزل، بسبب جائحة فيروس كورونا والإغلاق الناتج. في نتائج النصف الأول، قالت الشركة إن الإيرادات نمت بنسبة %25.3 لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 447.5 مليون دولار على أساس سنوي، في حين قلصت صافي الخسائر إلى 17.7 مليون دولار.

كما نمت الإيرادات من الخدمات بنسبة 79.3 % لتصل إلى 64 مليون دولار، في حين زاد إجمالي حجم المدفوعات في وحدة التكنولوجيا المالية بأكثر من الضعف إلى 1.8 مليار دولار. وارتفعت أسهم الشركة المدرجة في هونج كونج بنحو %23 منذ بداية العام. وقالت الشركة إنه من المتوقع الإعلان عن نتيجة طلب ترخيص بنك سنغافورة في النصف الثاني من عام 2020.

يقول تان: في الأسواق الناشئة، هناك العديد من المستهلكين لا يمتلكون حساباً مصرفياً، ناهيك عن بطاقة الائتمان. لدينا رؤية بعيدة لشبكة مصرفية عالمية مصممة للشباب منذ البداية، تماماً مثلما فعلنا مع صناعة الألعاب.

ووفقاً للبنك الدولي هناك 1.7 مليار شخص على مستوى العالم لا يتعاملون مع البنوك، ما يعني أنه ليس لديهم إمكانية الوصول إلى حساب في مؤسسة مالية.

تتطلع «رازر» أيضاً إلى توسيع أعمالها المصرفية عبر جنوب شرق آسيا والهند وأمريكا اللاتينية.

ولا تزال طموحات «رازر» المصرفية الأوروبية والأمريكية في بدايتها. لكنها تشير إلى أن الشركة تعمل على المدى الطويل مع رؤيتها لمعالجة الصناعة التي تعود إلى قرون وتحدي المقرضين الكبار والصغار على حد سواء. ومع ذلك، فإنها ستواجه معركة شاقة، بالنظر إلى مستوى المنافسة في كلا المنطقتين.