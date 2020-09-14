محادثات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين رغم الخلافات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُجري قادة الاتّحاد الأوروبي محادثات، الإثنين مع الرئيس الصيني شي جينبينغ بشأن التجارة والاستثمار، على الرغم من ارتفاع منسوب التوتر بين بكين والغرب بشأن ملفي هونج كونج وأقلية الأويغور.ويعقد المسؤولون الصينيون الكبار ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والمستشارة الالمانية انجيلا لقاء افتراضيا عبر الفيديو، بدلا من قمة بمشاركة قادة التكتل الاوروبي الـ27، وذلك بسبب فيروس كورونا

عقبات كبيرة

وقالت الصين انه بالإمكان التوصل في نهاية العام الى اتفاق حول الاستثمارات يُعمل عليه منذ 7 سنوات، لكن المسؤولين الأوربيين حذروا من عقبات كبيرة لا تزال ماثلة واستبعدوا الإذعان لشروط غير مقبولة بالنسبة اليهم لمجرد انجاز اتفاق.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي «حتى لو كان هناك هدف سياسي لتسريع المفاوضات والتوصل الى نتائج بحلول نهاية العام، فلن نحقق ذلك إلا إذا كان الأمر يستحق».

تقدم كبير

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وكشفت بروكسل عن تحقيق «تقدم كبير» في المباحثات منذ قمة مشابهة عير الفيديو في حزيران/يونيو الماضي، لكن المسؤولين يأملون في التوافق على «خريطة طريق» لانجاز اتفاق بحلول نهاية العام، مع تأكيدهم أن بكين تحتاج الى بذل المزيد لتحسين ظروف دخول الشركات الاوروبية الى أسواقها.

وصرح وزير المال الفرنسي برونو لو مير لمطبوعة «فيلت أم سونتاغ» الأسبوعية الألمانية بأنه «يتعيّن على الاتّحاد الأوروبي تحديد مصالحه الخاصّة، وبأنه يجب أن يكون قويًا ومستقلا عن كلّ من الصين والولايات المتحدة».

وتريد بروكسل تعزيز احترام الملكية الفكرية وانهاء الالتزامات بنقل التكنولوجيا، وخفض الدعم الذي تتلقاه الشركات الصينية العامة.

وعلى الرغم من عدم وجود توقعات بتحقيق اختراق كبير الاثنين، الا أن الاتحاد الاوربي يأمل بإقناع شي جينبينغ بإعطاء حافز سياسي جديد للمباحثات والسماح لمفاوضيه بهامش أكبر للتوصل الى تسويات.

ويأتي الاجتماع مع استمرار تدهور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة اللتين تتبادلان اتهامات قاسية حول الخلافات التجارية وحقوق الانسان ومنشأ فيروس كورونا.

قيود دبلوماسية

كما ان واشنطن وبكين فرضتا هذا الأسبوع قيودا متبادلة على دبلوماسيي بعضهما البعض، بعد مواجهة سابقة في تموز/يوليو أدت الى إغلاق قنصليتي البلدين في هيوستن وتشنغدو.

وسعى كل طرف الى استمالة الاتحاد الأوروبي الى جانبه، وخلال زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبروكسل في حزيران/يونيو، تناول النقاش مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تشكيل جبهة مشتركة عبر الأطلسي ضد الصين.

لكن هذه المبادرة لم تحقق الكثير من التقدم، وبشكل عام حاولت بروكسل شق طريق وسطي.

وقال مسؤول كبير في التكتل «إن الاتحاد الأوروبي يتمسك بمصالحه وقيمه بشكل حازم ولكنه يريد أيضا التعاون مع الصين». (أ.ف.ب)