وكالة: اتصال هاتفي بين وزير بحريني وآخر إسرائيلي

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وقالت وكالة الأنباء البحرينية إنه "تم خلال الاتصال مناقشة العديد من جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام مما سينعكس إيجابيا على اقتصاديات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية".

وأشارت الوكالة إلى أن "المنطقة مقبلة على طفرة كبيرة في شتى القطاعات الاقتصادية مما سينتج عنه زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل متطلعين للمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والعديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة".

ووصل وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، اليوم، إلى واشنطن لتوقيع اتفاق السلام مع إسرائيل، مؤكدا أن خطوة إقامة علاقات دبلوماسية بين بلاده وإسرائيل تتماشى مع توجهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لنشر ثقافة السلام في العالم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.