الأمطار الغزيرة تعيق الحياة الطبيعية لسكان منطقة تونسية

وقالت قناة "نسمة" التونسية إن منطقة أولاد سليم في معتمدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد التونسية تشهد منذ أيام حالة من الغضب في صفوف الأهالي بسبب عزلتهم وتضرر المسالك الفلاحية نتيجة الأمطار الأخيرة، وفق ما أكده عدد من المحتجين.
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من جانبه صرح معتمد السعيدة، رياض العامري، أنه بصدد التنسيق مع إدارة التجهيز بمعتمدية الرقاب، ومن المنتظر أن تنطلق غدا التدخلات بواسطة آلة ماسحة وجرافة لفك العزلة عن المدارس الثلاث، وهي مدارس العكارمة ومدرسة بوشيحة 1 وبوشيحة 2 إلى غابة سيدي علي بن رزق الحمامدية.
يشار إلى أنه تم التنسيق مع الحماية المدنية بالرقاب للتدخل وشفط المياه الراكدة في محيط المدرسة الابتدائية العكارمة وشفط المياه الراكدة في غضون اليومين المقبلين.
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