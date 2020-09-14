سماع دوي انفجار في هضبة الجولان قرب الحدود السورية الإسرائيلية

وبحسب الوكالة، فإنه بالإضافة إلى نيران المدفعية، سُمع دوي إطلاق نيران الرشاشات بالقرب من المواقع الحدودية اللبنانية - الإسرائيلية.

وكانت الوكالة قد أفادت، في وقت سابق من اليوم، عن وقوع انفجار في مرتفعات الجولان بالقرب من الحدود السورية - الإسرائيلية،

ولم ترد أنباء عن قوع خسائر بشرية أو مادية.