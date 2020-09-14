سماع دوي انفجار في هضبة الجولان قرب الحدود السورية الإسرائيلية

وبحسب الوكالة، فإنه بالإضافة إلى نيران المدفعية، سُمع دوي إطلاق نيران الرشاشات بالقرب من المواقع الحدودية اللبنانية - الإسرائيلية.
وكانت الوكالة قد أفادت، في وقت سابق من اليوم، عن وقوع انفجار في مرتفعات الجولان بالقرب من الحدود السورية - الإسرائيلية،
ولم ترد أنباء عن قوع خسائر بشرية أو مادية.
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