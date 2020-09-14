وزير خارجية البحرين يصل إلى واشنطن للتوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل

وكان قد أعلن عبد اللطيف بن راشد الزياني، في وقت سابق، أن خطوة إقامة علاقات دبلوماسية بين بلاده وإسرائيل تتماشى مع توجهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لنشر ثقافة السلام في العالم.

وأوضح أن إعلان تأييد السلام البحريني الإسرائيلي يخلق فرصًا أفضل للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ومستقرة ومزدهرة، مؤكداً أن إقامة العلاقات الدبلوماسية لبلاده مع إسرائيل لا تتعارض مع التزام البحرين بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وكان بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك أعلن أن الرئيس ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تحدثوا وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.