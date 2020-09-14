شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوي انفجارات في قضاء مرجعيون جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمع دوي انفجارات في قضاء مرجعيون جنوب لبنان وتصاعد الدخان من داخل الجولان المحتل، جاء ذلك نقلا عن الوكالة الوطنية "اللبنانية" للإعلام.

فى غضون ذلك، قال الجيش اللبناني في بيان خلال الليل إن ثلاثة عسكريين لبنانيين لقوا حتفهم لدى تعرضهم لإطلاق نار أثناء مداهمة منزل متشدد مطلوب في شمال لبنان.

وأضاف الجيش أن دورية من مخابرات الجيش اللبناني هوجمت بالنيران وقنبلة يدوية لدى مداهمتها المنزل الواقع قرب مدينة طرابلس في منطقة جبل البداوي-المنية.، وأصيب عسكري آخر بجروح خطيرة.