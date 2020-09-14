سلطنة عمان تسيير رحلات إغاثية إلى السودان للمساعدة فى الفيضانات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق، قامت سلطنة عمان، صباح اليوم بتسيير رحلات إغاثة جوية إلى جمهورية السودان الشقيقة، إثر الفيضانات التي تعرَّضت لها مؤخرا نتيجة الأمطار الغزيرة.
وكشفت وزارة الداخلية السودانية أن عدد الضحايا جراء الفيضانات غير المسبوقة في السودان ارتفع إلى 106 قتلى.
وقالت الوزارة في بيان لها إن عدد قتلى فيضانات السودان ارتفع إلى 106، في حيم ارتفع عدد المنازل التي انهارت بالكامل نتيجة لذلك إلى نحو 28250 منزلا، فيما لحقت أضرار جزئية بقرابة 44 ألف منزل، وفقا لمراسلنا.
وفي تقرير سابق بلغ عدد المصابين جراء الفيضانات والسيول، التي ضربت 16 من أصل 18 ولاية في السودان، حوالي 50 شخصا، في حين غمرت مياه الفيضانات، التي شردت أكثر من 600 ألف شخص ومسحت قرى بأكملها عن الوجود، عشرات المرافق الحكومية في عدد من المناطق
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