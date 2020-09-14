شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان المكلف يصل قصر بعبدا لعرض تشكيلة حكومته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون، جاء ذلك نقلا عن حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر قبل قليل.

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وذكرت تقاريرأن رئيس وزراء لبنان المكلف مصطفى أديب، سيعرض أسماء حكومته على الرئيس اللبناني، فيما أعلن نبيه برى عدم مشاركة حركته "حركة أمل" فى الحكومة الجديدة.

فى هذا السياق أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عدم مشاركة حركة أمل فى الحكومة الجديدة، موضحا أن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى أديب، جرى إبلاغه بهذا القرار.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، إن المشكلة فى لبنان وداخلية، وليست مع الفرنسيين، فى إشارة إلى الجهود التى يرعاها الرئيس إيمانويل ماكرون لأجل تشكيل حكومة جديدة فى لبنان.