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اتصال هاتفى بين وزير الصناعة البحرينى ووزير التعاون الإقليمى فى إسرائيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة أنباء البحرين أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير التعاون الإقليمى فى إسرائيل.

فى غضون ذلك، وصل الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والوفد المرافق إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

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وتجدر الإشارة إلى أن مراسم التوقيع ستجرى في البيت الأبيض يوم الثلاثاء 15 سبتمبر2020م بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنيامين ناتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار المسئولين في الحكومة الأمريكية.

 

وكان فى استقبال وزير الخارجية البحرينى، عبد اللطيف بن راشد الزياني لدى وصوله السفير الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة ومسئولو المراسم بوزارة الخارجية الأمريكية. 

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