شكرا لقرائتكم خبر عن اتصال هاتفى بين وزير الصناعة البحرينى ووزير التعاون الإسرائيلى لبحث التعاون التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرى اتصال هاتفي صباح اليوم الاثنين، بين زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين و اوفير اكونيس وزير التعاون الإقليمي بدولة إسرائيل تم خلاله تبادل التهاني بمناسبة إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل والتي تم إعلانها بعد الاتصال الهاتفي بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحسب وكالة أنباء البحرين، تم خلال الاتصال مناقشة العديد من جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام مما سينعكس إيجابياً على اقتصاديات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، علما بأن المنطقة مقبلة على طفرة كبيرة في شتى القطاعات الاقتصادية مما سينتج عنه زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل متطلعين للمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والعديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة.