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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. وزير خارجية البحرين يصل واشنطن للمشاركة فى توقيع السلام مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بتكليف من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والوفد المرافق إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.
وتجدر الإشارة إلى أن مراسم التوقيع ستجرى في البيت الأبيض يوم الثلاثاء 15 سبتمبر2020م بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنيامين ناتنياهو رئيس الوزراء ال‘سرائيلي وكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية.
وكان في استقبال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، لدى وصوله السفير الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة ومسؤولو المراسم بوزارة الخارجية الأمريكية.
وزير الخارجية البحريني في واشنطن
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