شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيًا من الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيًا من بلدة دير سامت بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة دير سامت محمد فؤاد ريان، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، وفق ما نشرت وكالة واس.



وفي ذات السياق، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وقامت بتفتيشها .